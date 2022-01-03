Анчелотти попросил руководство «Реала» приобрести футболиста «Аталанты»

Защитник «Аталанты» Мерих Демирал, выступающий в команде на правах аренды из «Ювентуса», заинтересовал мадридский «Реал». Главный тренер испанской команды Карло Анчелотти хочет усилить линию защиты турецким футболистом. Об этом сообщает Fanatik.
По сведениям источника, в 23-летнем игроке также заинтересованы английские «Челси» и «Ньюкасл», а также итальянский «Наполи». «Аталанта» арендовала Демирала у «Ювентуса» летом прошлого года до конца сезона и имеет опцию выкупа контракт турецкого защитника за € 27 млн. Клуб из Бергамо продажей Демирала в «Реал» планирует заработать больше.
В нынешнем сезоне Демирал в 19 матчах итальянской Серии А и Лиги чемпионов забил два гола и отдал голевую передачу. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 28 млн.
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