«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 3 января, состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Встреча 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Майк Дин. Ему будут помогать ассистенты Даррен Кэнн и Эдвард Смарт. Резервный рефери – Роберт Джонс.



«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко в 18 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вулверхэмптон» (25) находится на девятой строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (53), который является также действующим чемпионом Англии.

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