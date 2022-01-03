«Челси» продлил контракт с Тьяго Силвой

«Челси» объявил о продлении контракта с защитником Тьяго Силвой. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/2023.

Предыдущий контракт 37-летнего бразильца истекал по окончании этого сезона.

«Играть за «Челси» — настоящее удовольствие. Никогда не думал, что буду играть три года в этом замечательном клубе, поэтому очень рад остаться ещё на один сезон.

Я также хотел бы поблагодарить свою семью, клуб, Марину (Грановскую. — Прим. «Чемпионата») и господина Абрамовича за эту возможность. Я буду продолжать отдавать всё для этого клуба и болельщиков, которые всегда были рядом со мной с тех пор, как я пришёл», — прокомментировал Силва продление контракта.

Защитник перешёл в «Челси» из «ПСЖ» в августе 2020 года на правах свободного агента.

Тьяго Силва забивает «Вест Хэму»:

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