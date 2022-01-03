Шевченко пытается убедить Миранчука перейти в «Дженоа»

Переговоры о переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Дженоа» продолжаются.

Как пишет в своём «твиттере» инсайдер Николо Скира, главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко считает россиянина главной трансферной целью и пытается убедить его присоединиться к генуэзской команде. Миранчук готов покинуть «Аталанту» в ближайшие дни. Это может быть аренда с обязательством выкупа в случае, если «Дженоа» не вылетит из Серии А.

26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 10 матчах итальянской Серии А, отметившись одним голом. Контракт Миранчука истекает в 2024 году.



Ранее сообщалось, что «Интер» рассматривает возможность аренды Миранчука.