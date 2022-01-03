«Вильярреал» разгромил дома «Леванте» со счётом 5:0

Сегодня, 3 января, на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал» в Вильярреале в рамках 19-го тура испанской Примеры «Вильярреал» принимал «Леванте». Хозяева одержали победу – 5:0.
На 8-й минуте счёт открыл нападающий Булайе Диа, ему ассистировал Саму Чуквезе. На 13-й минуте защитник Пау Торрес удвоил преимущество «Вильярреала», голевой пас сделал Висенте Иборра.
Диа забивает в ворота «Леванте»:
На 37-й минуте форвард Жерар Морено довёл счёт до разгромного, результативная передача на счету Ману Тригероса. На 74-й минуте забил сам Тригерос, Диа оформил голевую передачу.
Морено делает счёт разгромным:
Результативный удар Тригероса:
Через пять минут Морено оформил дубль, результативный пас на форварда сделал Йереми Пино.
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес. Ему помогали ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Резервный рефери – Гонсало Ромеро.
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