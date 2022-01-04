«Севилья» обыграла «Кадис» и сократила отставание от лидирующего «Реала»

Завершился матч 19-го тура чемпионата Испании, в котором «Кадис» принимал «Севилью». Встреча состоялась в Кадисе на стадионе «Рамон де Карранса» и завершилась победой гостей с минимальным счётом 1:0.

Победный гол в матче на 58-й минуте забил Лукас Окампос. Результативной передачей отметился Иван Ракитич.

Таким образом, «Севилья» продлила беспроигрышную серию в чемпионате Испании до пяти матчей – четыре победы и ничья.

«Кадис», в свою очередь, не может победить в Примере на протяжении шести игр кряду – четыре поражения и две ничьих.

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На данный момент «Севилья» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 41 очко. От лидирующего «Реала» команда отстаёт на пять очков. «Кадис» остался на предпоследнем месте, записав в свой актив 14 очков.