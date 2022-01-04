Лунёв: русские — открытые и общительные люди, которые любят шутить

Голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв рассказал клубной пресс-службе о жизни в России и русских людях.
«В Москве очень много красивых мест, но я хочу упомянуть как минимум три. Больше всего мне нравится квартал Лужники, где расположен одноимённый стадион. Это зелёная жемчужина Москвы. Ещё есть Парк Горького с его озёрами и достопримечательностями. И, конечно, все знают об этом месте — Красная площадь. Небольшой совет: днём всегда много туристов и много суматохи – поэтому на Красную площадь идеально идти ближе к вечеру. Нет ничего лучше, чем ночная Москва.
Что могу сказать о Санкт-Петербурге? Это действительно великий город с множеством красивых мест. Исаакиевский собор — невероятен. Если вам нравятся музеи, вам, безусловно, стоит пойти в Эрмитаж. Чтобы в этом городе всё увидеть, вам понадобится как минимум неделя. Не забывайте и о «Газпром Арене», на которой играет «Зенит». Стадион действительно стоит посетить.
Что стоит поесть в России? Для меня выбор очевиден — русский борщ. И ещё очень рекомендую пельмени, особенно со сметаной.
Какие характерные черты присущи русским людям? У нас сильный характер, и мы, русские, — открытые люди, мы общительны со всеми и любим шутить. У нас хорошее чувство юмора», — приводит слова Лунёва официальный сайт «Байера».
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