Месси и Роналду не попали в символическую сборную 2021 года по версии L’Equipe

Авторитетный журнал L’Équipe представил символическую сборную по итогам 2021 года.
В команде года не нашлось места действующему обладателю «Золотого мяча», нападающему «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси, а также форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Сборная 2021 года от L’Equipe
Голкипер: Эдуард Менди («Челси»).
Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Маркиньос («Пари Сен-Жермен»), Тео Эрнандес («Милан»).
Полузащитники: Н’Голо Канте («Челси»), Жоржиньо («Челси»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).
Нападающие: Карим Бензема («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»).
Напомним, в голосовании за право получить «Золотой мяч» Месси обошёл всех футболистов, представленных в команде года по версии L'Equipe.
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