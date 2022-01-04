Месси и Роналду не попали в символическую сборную 2021 года по версии L’Equipe

Авторитетный журнал L’Équipe представил символическую сборную по итогам 2021 года.

В команде года не нашлось места действующему обладателю «Золотого мяча», нападающему «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси, а также форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Сборная 2021 года от L’Equipe

Голкипер: Эдуард Менди («Челси»).

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Маркиньос («Пари Сен-Жермен»), Тео Эрнандес («Милан»).

Полузащитники: Н’Голо Канте («Челси»), Жоржиньо («Челси»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Нападающие: Карим Бензема («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»).

Напомним, в голосовании за право получить «Золотой мяч» Месси обошёл всех футболистов, представленных в команде года по версии L'Equipe.