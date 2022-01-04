Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» сообщила, что голкипер Джанлуиджи Доннарумма заразился коронавирусом.



По итогам тестирования на инфицирование COVID-19 у итальянского вратаря зафиксирован положительный результат. Игрок находится на самоизоляции. Напомним, Доннарумма стал игроком «Пари Сен-Жермен» после Евро-2020. Итальянский голкипер подписал пятилетний контракт — до 30 июня 2026 года. В конце июня 2021 года у футболиста истёк контракт с «Миланом».

«Пари Сен-Жермен» в 19 матчах набрал 46 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. Действующий чемпион Франции — «Лилль». В следующем туре чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет с «Лионом». Встреча пройдёт 9 января.