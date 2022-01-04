Томас Тухель высказался о ситуации с продлением контракта Рюдигера

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал слухи, что агенты защитника Антонио Рюдигера ведут переговоры с другими клубами.



«Конечно, переход Рюдигера в другую команду возможен, потому что на улице январь, а новый контракт с нами он еще не подписал. Если я правильно понимаю, наш клуб ведет переговоры с ним. Антонио хорошо знает мои требования, знает, что я ценю возможность работать с ним.



Уровень его игры невероятно высок. Не может быть никаких сомнений в том, что из-за ситуация с продлением контракта вызывает тревогу. Моя точка зрения известна, и клуб изо всех сил старается добиться результата, ведет переговоры. В этом смысле пока мало что изменилось», – приводит слова Тухеля Metro.

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