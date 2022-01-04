Томас Тухель: сомнений в преданности Лукаку «Челси» нет
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал высказывания форварда лондонского клуба Ромелу Лукаку.
«Нет никаких сомнений в преданности Лукаку команде. Ромелу никогда не создавал никаких проблем, никогда не было ни малейшего проявления поведения против команды. Мы не должны просто обвинять его и указывать на негативную сторону ситуации. Интервью создало некоторый шум, но в его приверженности команде нет никаких сомнений», – цитирует тренера Mirror.
Ранее Лукаку заявил, что недоволен схемой Тухеля в «Челси». 28-летний Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год, став с командой чемпионом Италии в прошлом сезоне. В 18 матчах за «Челси» в текущей кампании бельгийский форвард забил семь голов и отдал две голевые передачи.
Новость по темеЛукаку заявил, что недоволен схемой Тухеля в «Челси»
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