Видео моментов матча любительской лиги собрало миллионы просмотров за сутки

Видео матча любительской британской футбольной лиги между клубами «Уайтхок» и «Три моста» набрало около трёх миллионов просмотров за сутки. Оно было размещено в «твиттере» Your Instant Replay.

Счёт в игре открыл игрок клуба «Три моста» после того, как голкипер команды соперника отдал ему пас. В определённый момент матча началась одна из потасовок в результате которой несколько игроков получили жёлтые карточки, а один был удалён.

Затем началась ещё одна драка, в ходе которой футболист «Уайтхока» стал бить лежащего на газоне соперника. По ходу игры футболисты обеих команд не реализовали множество моментов, несколько раз подрались друг с другом, а двое принимавших участие в матче игроков были удалены.