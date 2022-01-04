Максимилиано Аллегри хочет подписать Суареса, если Мората уйдёт
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Главный тренер туринского «Ювентуса» Максимилиано Аллегри рассматривает вариант с приглашением нападающего мадридского «Атлетико» Луиса Суареса в случае, если «зебр» покинет форвард Альваро Мората. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, уругваец ответил «Ювентусу» отказом, хотя ещё год назад был согласен выступать за туринскую команду и даже прилетал сдавать экзамен для получения итальянского гражданства.
В нынешнем сезоне Мората забил три гола и отдал одну голевую передачу в 15 матчах чемпионата Италии. На его счету также два гола и голевая передача в четырёх матчах Лиги чемпионов. В текущем розыгрыше чемпионата Испании Луис Суарес забил 7 голов в 19 матчах национального первенства.
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