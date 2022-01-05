Аргентинский защитник «Зенита», который сейчас находится в аренде в «Сочи», Эмануэль Маммана вернётся в «Ривер Плейт», сообщил инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».



По информации источника, игрок мечтает вернуться на родину. Сообщается, что переговоры между сторонами находятся уже на финальной стадии.



Маммана перешёл в «Зенит» из «Лиона» в 2017 году. С 2014 по 2016 год защитник выступал за основную команду «Ривер Плейт». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 4 матчах Российской Премьер-Лиги за «Сочи» и не отметился результативными действиями.

Контракт аргентинца с сине-бело-голубыми рассчитан до конца текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает центрального защитника в € 2 млн.