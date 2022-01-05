Пьянич — о Морате: даже если звонит «Барселона», всегда нужно внимательно подумать

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич, выступающий на правах аренды за «Бешикташ», высказался о возможном переходе форварда «Ювентуса» Альваро Мораты в каталонский клуб.

«У Мораты потрясающая карьера. Он играл за такие большие клубы, как «Челси», «Атлетико Мадрид» и «Ювентус». Иногда игрокам нужна мотивация, но я дважды подумал бы, прежде чем покинуть клуб, в котором чувствую себя хорошо.

Мората знает, что делать. «Барселона» наняла Хави, тренера, который очень хорошо знает клуб. Я не знаю всех подробностей, но слышал, что Мората счастлив в «Ювентусе». Даже если звонит «Барселона», всегда нужно внимательно подумать», — сказал Пьянич в интервью Tuttosport.

Напомним, в 2020 году Пьянич перешёл из «Ювентуса» в «Барселону».