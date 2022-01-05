Пьянич — о Морате: даже если звонит «Барселона», всегда нужно внимательно подумать
Поделиться
Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич, выступающий на правах аренды за «Бешикташ», высказался о возможном переходе форварда «Ювентуса» Альваро Мораты в каталонский клуб.
«У Мораты потрясающая карьера. Он играл за такие большие клубы, как «Челси», «Атлетико Мадрид» и «Ювентус». Иногда игрокам нужна мотивация, но я дважды подумал бы, прежде чем покинуть клуб, в котором чувствую себя хорошо.
Мората знает, что делать. «Барселона» наняла Хави, тренера, который очень хорошо знает клуб. Я не знаю всех подробностей, но слышал, что Мората счастлив в «Ювентусе». Даже если звонит «Барселона», всегда нужно внимательно подумать», — сказал Пьянич в интервью Tuttosport.
Напомним, в 2020 году Пьянич перешёл из «Ювентуса» в «Барселону».
Комментарии
- 5 января 2022
-
09:59
-
09:50
-
09:41
-
09:39
-
09:30
-
09:28
-
09:08
-
08:05
-
05:25
-
04:50
-
04:44
-
04:32
-
04:18
-
04:04
-
03:51
-
03:34
-
01:21
-
00:45
-
00:40
-
00:15
- 4 января 2022
-
23:54
-
23:38
-
23:31
-
23:27
-
22:49
-
22:37
-
22:31
-
22:00
-
21:40
-
21:09
-
21:00
-
20:48
-
20:46
-
20:24
-
19:56
Партнерский контент