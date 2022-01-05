Спортивный директор «Монако»: Клеман выведет нас на новый уровень

Спортивный директор «Монако» Пол Митчелл прокомментировал назначение Филиппа Клемана новым главным тренером клуба.



«Мы рады, что Клеман присоединился к «Монако», чтобы продолжить свою блистательную карьеру. Его современный подход к руководству и желание прививать своим командам интенсивный и смелый стиль игры, в том числе в еврокубках, а также умение совмещать победы в турнирах и работу с молодыми игроками позволили ему попасть в число самых успешных тренеров Европы.



Мы убеждены, что прочный фундамент, который мы закладывали в течение последних 18 месяцев, в сочетании с победным опытом, лидерством и амбициозным мышлением Филиппа выведут наш спортивный проект на новый уровень», – цитирует Митчелла пресс-служба «Монако».

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