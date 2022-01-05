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Колыванов: не очень объективная отставка Гончаренко. Возможно, он хотел усиления

Колыванов: не очень объективная отставка Гончаренко. Возможно, он хотел усиления
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Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов отреагировал на отставку главного тренера Виктора Гончаренко из «Краснодара».

«В футболе сейчас столько разных вещей происходит, что уже перестаёшь удивляться. Наверное, не очень объективная отставка, были определённые проблемы, но и неплохие отрезки присутствовали. Даже не знаю, с чем связана отставка Гончаренко, слухов никаких вообще не ходило.

Возможно, тренер хотел усиления, но где-то не договорились. Что касается Николича в «Краснодаре», то в «Локо» он неплохо отработал и создал хорошую команду», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее стало известно, что руководство «Краснодара» приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко и двух его помощников – Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.

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