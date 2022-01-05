«Брайтон» подписал 18-летнего поляка Кацпера Козловского
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«Брайтон» на официальном сайте объявил о переходе 18-летнего польского полузащитника Кацпера Козловского. Англичане приобрели футболиста у команды «Погонь Щецин», детали сделки не разглашаются.
Козловски подписал с «Брайтоном» контракт до лета 2026 года и проведёт вторую половину этого сезона на правах аренды в бельгийском «Юнионе».
Козловски дебютировал за «Погонь Щецин» в 15-летнем возрасте и провёл за команду 40 матчей в чемпионате Польши, забив 4 гола. Прошлым летом хавбек в составе сборной Польши вышел на замену в матче группового этапа чемпионата Европы со сборной Испании в возрасте 17 лет и 246 дней, став самым молодым игроком в истории Евро.
Фото можно посмотреть в «твиттере» «Брайтона».
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