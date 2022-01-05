«Он забил бы много голов в Серии А». Альбертини советует «Милану» присмотреться к Ориги

Бывший игрок «Милана» Деметрио Альбертини считает, что «россонери» стоит подумать о трансфере форварда «Ливерпуля» Дивока Ориги.

«Милану» нужно обратить внимание на нападающих, которые остаются на скамейке запасных или даже на трибунах и не получают много места в своих нынешних клубах, как Ориги в «Ливерпуле».

Он забил бы много голов в Серии А. Титулы приносят бомбардиры, и это вам говорит полузащитник», — сказал Альбертини в интервью La Gazzetta dello Sport.

Отметим, ранее сообщалось, что «Милан» интересуется Ориги.

В нынешнем сезоне бельгийский нападающий в трёх матчах чемпионата Англии забил два гола. Также на его счету гол и голевая передача в пяти матчах Лиги чемпионов. Контракт Ориги истекает в конце сезона.