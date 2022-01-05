«Антверпен» предлагал € 5 млн за российского опорника «Краснодара»

Бельгийский «Антверпен» предлагал € 5 млн за полузащитника «Краснодара» Александра Черникова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Но краснодарский клуб отказался расставаться с опорником.
Александр Черников является воспитанником Академии «Краснодара». В 2021 году футболист дебютировал за взрослую команду. Также 21-летний россиянин вызывался в состав молодёжной национальной команды, за которую провёл один матч. В нынешнем сезоне Александр Черников провёл за «Краснодар» 16 встреч во всех турнирах, забил два гола, не отметившись результативными передачами.
Действующий контракт Александра Черникова с «Краснодаром» рассчитан до июня 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 2,5 млн.
- 5 января 2022
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