CIES: Винисиус, Фоден и Холанд — самые дорогие игроки в топ-5 лиг, Мбаппе – 48-й

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг наиболее дорогих футболистов в топ-5 европейских чемпионатов.
Рейтинг возглавил нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, которого оценили в сумму € 166,4 млн. Следом за бразильцем расположились Филип Фоден из «Манчестер Сити» (€ 152,6 млн) и форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд (€ 142,5 млн).
В топ-10 рейтинга также попали: 4. Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед») — € 133,9 млн; 5. Флориан Вирц («Байер») — € 133 млн; 6. Джуд Беллингем (дортмундская «Боруссия») – € 130,1 млн; 7. Альфонсо Дэвис («Бавария») — € 122,3 млн; 8. Рубен Диаш («Манчестер Сити») – 120,5 млн; 9. Педри («Барселона») — € 118 млн; 10. Френки де Йонг («Барселона») — € 115,2 млн.
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе занял 48-е место в списке (€ 71,5 млн). Лионель Месси («ПСЖ») и Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») не попали в топ-100 самых дорогостоящих игроков по версии CIES.
Видеообзор матча 19-го тура Примеры «Хетафе» — «Реал»:
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