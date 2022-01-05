Нападающий «Наполи» и сборной Бельгии Дрис Мертенс близок к переходу в ПСВ. Об этом сообщает Voetbalprimeur со ссылкой на Le Bombe Di Vlad.

По информации источника, 34-летний футболист уже ведёт переговоры о возможном возвращении в нидерландский клуб, за который он выступал с 2011 по 2013 год.



Мертенс является лучшим бомбардиром «Наполи» в Серии А. 34-летний Мертенс выступает за «Наполи» с 2013 года. В нынешнем сезоне бельгийский футболист в 18 матчах забил шесть голов. На его счету также выход в четырёх матчах Лиги Европы и забитый гол.

В нынешнем сезоне «Интер» набрал 46 очков по итогам 19 туров Серии А и возглавляет турнирную таблицу. «Наполи» занимает третью строчку, отставая от лидера на 7 очков.