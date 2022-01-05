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Симоне Индзаги признан лучшим тренером чемпионата Италии в декабре

Симоне Индзаги признан лучшим тренером чемпионата Италии в декабре
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Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги признан лучшим наставником в чемпионате Италии в декабре. Об этом сообщает пресс-служба итальянского национального первенства.

Сообщается, что награда будет вручена Индзаги перед матчем 21-го тура Серии А между «Интером» и «Лацио». Противостояние состоится 9 января и начнётся в 22:45 по московскому времени. В декабре «Интер» под руководством Индзаги выиграл 5 матчей.

В нынешнем сезоне «Интер» набрал 46 очков по итогам 19 туров Серии А и возглавляет турнирную таблицу. «Милан» занимает вторую строчку, отставая от лидера на 4 очка. Ранее появилась информация о том, что «Интер» заинтересован в аренде российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

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