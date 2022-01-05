Кокорин — в заявке «Фиорентины» на матч Серии А с «Удинезе»

«Фиорентина» опубликовала заявку на выездной матч 20-го тура итальянской Серии А с «Удинезе». В список из 23 футболистов попал российский нападающий Александр Кокорин.



Заявка «Фиорентины»: Терраччиано, Дронговски, Бираги, Бонавентура, Венути, Дункан, Кастровилли, Игор, Кальехон, Иконе, Пульгар, Малех, Мартинес, Миленкович, Настасич, Одриосола, Росати, Сапонара, Терзич, Торрейра, Кокорин, Гонсалес, Влахович.



Матч 20-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» — «Удинезе» состоится завтра, 6 января, на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Начало встречи — в 22:45 мск.



Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн.