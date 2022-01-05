Черышев впервые за 23 месяца забил за «Валенсию» и принёс ей победу в матче Кубка Испании

Сегодня, 5 января, на стадионе «Картагонова» в Картахене в рамках 1/16 финала Кубка Испании «Картахена» принимала «Валенсию». Гости одержали победу – 2:1. Победный мяч на счету российского полузащитника «летучих мышей» Дениса Черышева. Он забил в добавленное ко второму тайму время.



Помимо него, в составе «Валенсии» отличился хавбек Карлос Солер. За «Картахену» забил форвард Альфредо Ортуньо.



Мяч в ворота «Картахены» стал для россиянина первым почти за два года в составе «Валенсии». Последний раз Денис отличался за «летучих мышей» в феврале 2020 года в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/2020 с итальянской «Аталантой» (1:4). Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.