Гасперини: не могу знать, когда рынок заберёт у меня Миранчука

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини в преддверии матча 20-го тура итальянской Серии А с «Торино» высказался о ситуации с полузащитником Алексеем Миранчуком.
«Завтра и Пикколи, и Миранчук будут в заявке команды. Первому суждено сыграть, поскольку мы не можем рассчитывать на Сапату. Сейчас он незаменим, как и Миранчук, который здоров. Пока у меня есть Миранчук, я использую его, потому что не могу знать, когда рынок заберёт его у меня», — приводит слова Гасперини La Gazzetta dello Sport.
Матч 20-го тура итальянской Серии А «Аталанта» — «Торино» состоится завтра, 6 января, на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Начало встречи — в 18:30 мск. «Аталанта» в 19 матчах набрала 38 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Торино» (25) — на 11-м месте.
- 5 января 2022
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