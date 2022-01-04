«Дженоа» работает над трансфером Алексея Миранчука

«Дженоа» работает над трансфером российского полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере» со ссылкой на Джанлуку Ди Марцио.

Отмечается, «Дженоа» хочет взять Миранчука в аренду. Сейчас продолжаются переговоры по трансферу.

Ранее сообщалось, что в услугах Миранчука заинтересован лично наставник «Дженоа» Андрей Шевченко.

26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 10 матчах итальянской Серии А, отметившись одним голом. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году.

Ранее сообщалось, что «Интер» рассматривает возможность аренды Миранчука.