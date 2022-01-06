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Генеральный директор «Рубина» заявил, что клуб не собирается наказывать Игнатьева

Генеральный директор «Рубина» заявил, что клуб не собирается наказывать Игнатьева
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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что клуб не собирается наказывать нападающего клуба Ивана Игнатьева.

«Будут ли какие-то санкции к Игнатьеву со стороны клуба? Нет», — цитирует Сайманова «Спорт-экспресс».

Ранее нападающий «Рубина» и молодёжной сборной России Иван Игнатьев стал фигурантом резонансной ситуации. Футболиста выгнали из ночного клуба в Красноярске, информирует в своём телеграм-канале журналист Иван Карпов.

Игнатьев отдыхал в клубе с друзьями в ночь на свой 23-й день рождения. Согласно сведениям источника, футболист «Рубина» был в состоянии алкогольного опьянения и «послал кого-то не того куда-то не туда». В результате охрана заведения вывела его силой. По непроверенной информации, Игнатьеву потом позволили вернуться в ночной клуб.

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Источник: нападающего «Рубина» Игнатьева выгнали из ночного клуба в состоянии опьянения
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