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Густаво Пойет: слова Люка Шоу были гораздо хуже, чем интервью Лукаку

Густаво Пойет: слова Люка Шоу были гораздо хуже, чем интервью Лукаку
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Бывший футболист «Челси» Густаво Пойет высказался о скандальной ситуации с форвардом «синих» Ромелу Лукаку. Ранее бельгиец дал большое интервью итальянским СМИ, в котором рассказал про обстоятельства ухода из «Интера» и недовольство схемой Тухеля в «Челси». После этого немецкий тренер не включил Ромелу в состав на матч английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:2).

«Забавно, что ещё три дня назад всё выглядело просто ужасно. Это был кошмар для всех сторон. Лукаку даже не попал в состав на игру с «Ливерпулем». Два дня спустя они со всем разобрались и поняли, что всё не так плохо. Лукаку подвёл язык. Он дал интервью на итальянском. Он пытался быть милым по отношению к болельщикам «Интера» и в итоге зашёл слишком далеко, пытаясь объяснить своё разочарование.

С другой стороны, проблему явно преувеличили. Давайте сравним слова Лукаку с высказываниями Люка Шоу после предыдущего матча. Слова Шоу были гораздо хуже, чем интервью Лукаку. Однако в одном случае мы видим, что была создана огромная проблема, а в ситуации с Шоу ничего не случилось», — цитирует Пойета Daily Star.

После матча с «Вулверхэмптоном» (0:1) Шоу раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед»: «Нам нужно выкладываться на 100%. У нас есть невероятно качественные игроки, но иногда этого недостаточно. Нам нужно действовать интенсивнее, агрессивнее, нужно больше мотивации».

Видеообзор матча «Челси» — «Ливерпуль»:

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