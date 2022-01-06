Патрис Эвра обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед» по поводу Ральфа Рангника

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра обратился к болельщикам «красных дьяволов» и призвал их поддержать нового главного тренера Ральфа Рангника, а также оценил работу немецкого специалиста.

«Каждый раз, когда я вижу болельщиков «Манчестер Юнайтед», мне приходится говорить, что мне жаль. Мне действительно жаль, но нам нужно сохранять позитивный настрой. Мне надоела эта негативная энергетика вокруг клуба. Люди, которые даже не имеют отношение к «МЮ», обсуждают клуб. Мне обидно и больно, как и вам, ребята.



Вы хотели увольнения Уле-Гуннара Сульшера, подталкивали к этому. Сделали хэштег «Уле — вон». Мне грустно, что Уле судили лишь по последним двум неделям работы. Люди забывают, что он сделал раньше. Он принёс в этот клуб надежду. Все со мной согласятся.

Теперь у нас новый тренер Рангник, нам нужно поддерживать его. Он пришёл с новой философией, новым методом, игрокам нужно адаптироваться. Дайте ему время! Он не волшебник. Люди говорили, что я против Рангника. Я не против него. Я поддерживаю каждого, кто работает в этом клубе. Я знал, что любому новому тренеру будет тяжело. Хочу попросить болельщиков не торопить события и не призывать к назначению другого тренера», — сказал Эвра на видео, опубликованном в его «инстаграме».

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

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