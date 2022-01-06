«Ливерпуль» ведёт переговоры о продаже Ориги в «Лацио»

Нападающий английского «Ливерпуля» Дивок Ориги может стать игроком итальянского «Лацио». Римляне заинтересованы в подписании бельгийского футболиста, чей контракт истекает летом 2022 года. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на Il Tempo.

По сведениям источника, «Лацио» ещё не сделал предложение по 26-летнему игроку. Итальянский клуб планирует подписать Ориги в зимнее трансферное окно. В подписании Ориги заинтересован лично тренер «Лацио» Маурицио Сарри, который хочет увеличить атакующую мощь команды.



Вероятно, «Лацио» придётся расстаться с несколькими футболистами перед тем, как они смогут подписать Ориги.

В нынешнем сезоне Ориги в 10 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал две голевые передачи.