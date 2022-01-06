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«Ливерпуль» ведёт переговоры о продаже Ориги в «Лацио»

«Ливерпуль» ведёт переговоры о продаже Ориги в «Лацио»
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Нападающий английского «Ливерпуля» Дивок Ориги может стать игроком итальянского «Лацио». Римляне заинтересованы в подписании бельгийского футболиста, чей контракт истекает летом 2022 года. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на Il Tempo.

По сведениям источника, «Лацио» ещё не сделал предложение по 26-летнему игроку. Итальянский клуб планирует подписать Ориги в зимнее трансферное окно. В подписании Ориги заинтересован лично тренер «Лацио» Маурицио Сарри, который хочет увеличить атакующую мощь команды.

Вероятно, «Лацио» придётся расстаться с несколькими футболистами перед тем, как они смогут подписать Ориги.

В нынешнем сезоне Ориги в 10 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал две голевые передачи.

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