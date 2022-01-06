Агент: Хесус Медина перейдёт в ЦСКА. Контракт рассчитан на три с половиной года

Парагвайский полузащитник американского «Нью-Йорк Сити» Хесус Медина перейдёт в московский ЦСКА. Об этом сообщил его представитель Ренато Биттар.
«С трансфером Медины всё решено. Контракт рассчитан на три с половиной года», — цитирует Биттара твиттер-аккаунт Versus.
Ранее сообщалось, что московский клуб предложил 24-летнему Медине зарплату в € 650 тыс. в год, что не устраивает игрока. Парагвайский футболист покинул «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента 1 января 2022 года.
В сезоне-2021 Медина провёл 36 матчей за «Нью-Йорк Сити» в МЛС, забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи. Хесус дебютировал в сборной Парагвая в 2017 году. Матч с командой Мексики пока остаётся для него единственным на уровне сборных. Хесус является трёхкратным чемпионом страны в составе «Либертада» из Асуньсона — «Клаусура» (2012, 2014) и «Апертура» (2014).
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