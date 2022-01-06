Ветеран «Динамо» высказался о возможном переходе в команду Фёдора Смолова

Лучший бомбардир в российской истории московского «Динамо» Олег Терёхин оценил возможный переход в команду нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова.



«Я каких-то подводных камней в возможном переходе Фёдора Смолова в «Динамо» не вижу. Опытный нападающий – это раз. Тюкавин и Грулёв качественно играют впереди, но они ещё очень молоды. Для борьбы за серьёзные места опыт, конечно, нужен. Россиянин – это два. В условиях лимита и сжатости рынка отечественных форвардов это плюс.



Понятно, что «Локомотив» стремится разгрузить платёжную ведомость, но я читал, что сам Смолов готов серьёзно «подвинуться» по зарплате. Ну и, в-третьих, Фёдор Смолов просто качественный форвард, игрок сборной. Я не говорю, что он будет сразу играть в стартовом составе. Уверен, Грулёв и Тюкавин навяжут ему серьёзную конкуренцию. Но в то игровое время, когда Смолов будет на поле, убеждён, что пользу он принесёт.



Как он впишется в футбол «Динамо»? Посмотрим. Тренер же даёт добро на приобретение Смолова, значит, уверен, что решит этот вопрос. Плюс есть Воронин. Они с Фёдором на связи, всё обсудили, так что никаких проблем не вижу.



Ещё один плюс в переходе – сумма трансфера. Если верна информация СМИ, то «Динамо» берёт игрока сборной, опытного, уверенного в себе за чисто символические деньги. Что само по себе перекрывает любые возможные минусы», — рассказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.