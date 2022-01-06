«Ювентус» и «Наполи» огласили стартовые составы на матч чемпионата Италии

Сегодня, 6 января, пройдёт матч 20-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Наполи».

Команды огласили стартовые составы на противостояние:

«Ювентус»: Войцех Щенсны, Алекс Сандро, Маттейс де Лигт, Хуан Куадрадо, Даниэле Ругани, Адриен Рабьо, Уэстон Маккенни, Мануэль Локателли, Федерико Кьеза, Альваро Мората, Федерико Бернардески.

«Наполи»: Давид Оспина, Фаузи Гулам, Жуан Жесус, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Станислав Лоботка, Диего Демме, Пётр Зелиньски, Лоренцо Инсинье, Маттео Политано, Дрис Мертенс.

В нынешнем сезоне «Интер» набрал 46 очков по итогам 19 туров Серии А и возглавляет турнирную таблицу. «Милан» занимает вторую строчку, отставая от лидера на 1 очко. Однако команда Стефано Пиоли сыграла уже 20 матчей, в то время как подопечные Симоне Индзаги провели всего 19 игр в Серии А.