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Стало известно, когда Хесус Медина пройдёт медосмотр для ЦСКА

Стало известно, когда Хесус Медина пройдёт медосмотр для ЦСКА
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Парагвайский полузащитник Хесус Медина пройдёт медосмотр для ЦСКА 7 января, после чего подпишет контракт на 3,5 года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что московский клуб предложил 24-летнему Медине зарплату в € 650 тыс. в год, что не устраивает игрока. Парагвайский футболист покинул «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента 1 января 2022 года.

В сезоне-2021 Медина провёл 36 матчей за «Нью-Йорк Сити» в МЛС, забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи. Хесус дебютировал в сборной Парагвая в 2017 году. Матч с командой Мексики пока остаётся для него единственным на уровне сборных. Хесус является трёхкратным чемпионом страны в составе «Либертада» из Асунсьона — «Клаусура» (2012, 2014) и «Апертура» (2014).

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