Зиеш: схема с четырьмя защитниками давала «Челси» больше возможностей в атаке

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш поделился мыслями о победе над «Тоттенхэмом» (2:0) в первом полуфинальном матче Кубка Лиги.
«Это был хороший матч в нашем исполнении и хороший способ начать полуфинальное противостояние. Мы давили на них и не давали им времени. Особенно хорошо мы действовали в первом тайме. Мы быстро повели в счёте, это то, на что мы рассчитывали, потому что мы знали, что им придётся раскрываться, и они могут допустить ещё несколько ошибок, и в итоге так и произошло.
За 10 минут до перерыва мы забили второй мяч и в хорошем настроении ушли в раздевалку. Во втором тайме мы могли снять все вопросы о победителе. У нас было больше голевых моментов, чем у них, но мы победили 2:0, и мы можем быть довольны.
Это дерби, полуфинал, поэтому мы должны быть сосредоточенными и во всеоружии, что мы и показали. Мы выполнили работу, но на следующей неделе мы проведём ответный матч, так что, надеюсь, в нём мы доведем дело до конца.
Мы играли немного иначе, чем обычно, у нас было четыре защитника, обычно мы играем в пять защитников. Это давало нам больше возможностей в атаке. Они не знали, следовать ли им за полузащитниками или отходить. Это была большая победа для нас», — цитирует Зиеша сайт «Челси».
Ответная игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэма» 12 января.
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