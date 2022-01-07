Оганесян: Дзюбе дорога в «Спартак». Там интриг хватает, он будет как рыба в воде

Футбольный функционер Валерий Оганесян высказался по поводу желания московского «Динамо» подписать нового центрального нападающего.
«Переход Смолова в «Динамо» стал бы очень хорошим вариантом как для футболиста, так и для клуба. Ему не надо адаптироваться в РПЛ, это один из лучших нападающих в нашем чемпионате, у него отличный набор качеств — скорость, удар, техника. То есть риски промахнуться сведены к минимуму.
Уверен, что для Феди важен тот фактор, что он уже был в «Динамо». По моим данным, Смолов готов пойти на уменьшение зарплаты, что говорит о высокой футбольной мотивации. Наверняка он горит желанием вместе с бело-голубыми занять как минимум второе лигочемпионское место. Плюс хочет вновь играть в сборной роль лидера.
Федя поможет не только клубу, но и молодым одноклубникам. Как Ордец раскрылся рядом с опытным Бальбуэна, так и для Захаряна, Макарова, Грулева, Тюкавина, Шиманьски будет полезно чему-то поучиться у Смолова.
Правильно ли «Динамо» нацелилось на Смолова, а не на Дзюбу? Конечно. Считаю, что Артём недостоин носить футболку «Динамо». Там сложился хороший коллектив, не надо его портить. Даже терпеливый Семак от него, похоже, устал. Дзюбе дорога в «Спартак». Там интриг хватает, будет чувствовать себя как рыба в воде», — приводит слова Оганесяна «Спорт-экспресс».
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