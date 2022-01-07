Агент игрока «Лилля» Языджи: мы получили предложение от ЦСКА

Адем Чебеджи, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, подтвердил фактический интерес московского ЦСКА к турецкому игроку.
«Мы получили предложение от ЦСКА, но это только начало. У нас есть много других предложений. Мы находимся на этапе оценки», — приводит слова Чебеджи «Спорт-экспресс».
Ранее сообщалось, что конкурентами ЦСКА в борьбе за Языджи являются «Ньюкасл Юнайтед» и «Галатасарай». «Лилль» хочет продать Языджи в английский клуб, который сделал наиболее выгодное предложение из всех имеющихся по игроку.
В нынешнем сезоне Языджи провёл за «Лилль» 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Юсуфа в € 15 млн. До «Лилля» турецкий полузащитник выступал лишь у себя на родине за местный «Трабзонспор».
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