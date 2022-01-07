«Фиорентина» анонсировала переход Пёнтека
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Пресс-служба «Фиорентины» опубликовала в клубном «твиттере» фотографию нападающего «Герты» и сборной Польши Кшиштофа Пёнтека с представителем клуба.
«Пёнтек здесь», — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что Пёнтек был близок к возвращению в свой бывший клуб «Дженоа», однако в итоге его перехватила «Фиорентина». Ожидается, что стоимость опции выкупа составит около € 15-16 млн. Напомним, Пёнтек стал игроком «Герты» в январе 2020 года, перейдя из «Милана» за € 24 млн. В текущем сезоне он забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 10 матчах во всех турнирах.
После 19 туров «Фиорентина» занимает шестое место в турнирной таблице итальянского национального первенства, набрав 32 очка.
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