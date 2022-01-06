Пёнтек прибыл на медобследование для «Фиорентины»
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Нападающий немецкой «Герты» поляк Кшиштоф Пёнтек прибыл в Италию, чтобы пройти медобследование для «Фиорентины». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, 26-летний поляк прибыл во Флоренцию, где пройдёт медицинского обследование. «Фиорентина» арендует форварда и оставит за собой право выкупа.
Ранее стало известно, что Пёнтек был близок к возвращению в свой бывший клуб «Дженоа», однако в итоге его перехватила «Фиорентина». Ожидается, что стоимость опции выкупа составит около € 15-16 млн. Напомним, Пёнтек стал игроком «Герты» в январе 2020 года, перейдя из «Милана» за € 24 млн. В текущем сезоне он забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 10 матчах во всех турнирах.
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