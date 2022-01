Доннарумма, Нойер и Менди претендуют на приз вратарю года от ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) представила тройку финалистов, претендующих на приз лучшему вратарю года The Best.



За награду поборются итальянец Джанлуиджи Доннарумма, выступающий за французский «Пари Сен-Жермен», сенегалец Эдуард Менди, защищающий цвета лондонского «Челси», и немец Мануэль Нойер, играющий за мюнхенскую «Баварию». Церемония вручения наград The Best состоится 17 января.

Ранее ФИФА на своём официальном сайте опубликовала шорт-лист кандидатов на премию имени Ференца Пушкаша, которая вручается игроку, забившему самый красивый гол года. На приз за самый красивый гол 2021 года претендуют нападающий сборной Чехии Патрик Шик, футболист «Порту» Мехди Тареми и бывший игрок «Тоттенхэма» Эрик Ламела.