Тухель: я доверяю Рюдигеру

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о защитнике команды Антонио Рюдигере.



«Он должен чувствовать моё доверие, я даю ему игровое время. Не думаю, что мы должны соблюдать много формальностей при продлении контракта. Антонио это доказывает, что он профессионал. Он очень важен для команды. Для меня это не проблема. Он провёл фантастический матч с «Тоттенхэмом» в четвёрке защитников», – цитирует Тухеля Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Рюдигер близок к переходу в «Реал» на правах свободного агента. Немецкий защитник выступает за «Челси» с лета 2017 года, перейдя из «Ромы» за € 35 млн. В нынешнем сезоне Рюдигер в 25 матчах во всех турнирах отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.