«Кристал Пэлас» ведёт переговоры об аренде полузащитника «Ювентуса»

Английский «Кристал Пэлас» планирует арендовать полузащитника итальянского «Ювентуса» Аарона Рэмси. В услугах 31-летнего валлийского футболиста заинтересован лично главный тренер команды Патрик Виейра. Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

Ранее главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что бывший полузащитник лондонского «Арсенала» покинет команду. Валлийский футболист стал игроком «Ювентуса» в 2019 году. В нынешнем сезоне Аарон Рэмси принял участие в трёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.

«Вест Хэм» обыграл на выезде «Кристал Пэлас»:

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