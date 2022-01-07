«Кристал Пэлас» ведёт переговоры об аренде полузащитника «Ювентуса»
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Английский «Кристал Пэлас» планирует арендовать полузащитника итальянского «Ювентуса» Аарона Рэмси. В услугах 31-летнего валлийского футболиста заинтересован лично главный тренер команды Патрик Виейра. Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».
Ранее главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что бывший полузащитник лондонского «Арсенала» покинет команду. Валлийский футболист стал игроком «Ювентуса» в 2019 году. В нынешнем сезоне Аарон Рэмси принял участие в трёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.
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