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«Севилья» отклонила предложение «Ньюкасла» по защитнику в размере € 30 млн

«Севилья» отклонила предложение «Ньюкасла» по защитнику в размере € 30 млн
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Английский «Ньюкасл» заинтересован в подписании бразильского защитника «Севильи» Диего Карлоса. Об этом сообщает Daily Star.

Испанский клуб рассматривает вариант с сохранением 28-летнего футболиста в команде, поэтому уже отклонил предложение «сорок» в размере € 30 млн.

Карлос стал игроком «Севильи» летом 2019 года, перейдя из «Нанта» за € 15 млн. В нынешнем сезоне бразильский футболист в 26 матчах во всех турнирах забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Карлоса в € 45 млн, контракт защитника истекает в 2024 году.

Ранее «Ньюкасл» подписал другого игрока из испанской Ла Лиги. Английский клуб заключил соглашение с защитником мадридского «Атлетико» Кираном Триппьером на 2,5 года.

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