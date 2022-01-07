«Ньюкасл» объявил о трансфере Триппьера. Это первая покупка клуба при новых владельцах

«Ньюкасл Юнайтед» объявил о подписании флангового защитника мадридского «Атлетико» Кирана Триппьера. Футболист заключил с «сороками» контракт на два с половиной года. Это первый трансфер клуба при новых владельцах из Саудовской Аравии.

Ранее СМИ сообщали, что «Ньюкасл» заплатит за футболиста около € 15 млн плюс бонусы. 31-летний Триппьер, ранее выступавший за «Манчестер Сити», «Барнсли», «Бёрнли» и «Тоттенхэм», хотел вернуться в английскую Премьер-лигу.

Защитник стал игроком «Атлетико» летом 2019 года, перейдя из «Тоттенхэма» за € 22 млн. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Триппьера в € 18 млн.

В нынешнем сезоне Киран не отметился голевыми действиями в 17 матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов.

Обзор матча «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»:

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