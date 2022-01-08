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«Бавария» проиграла «Боруссии» из Мёнхенгладбаха

«Бавария» проиграла «Боруссии» из Мёнхенгладбаха
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Сегодня, 8 января, завершился матч 18-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. «Боруссия» выиграла в гостях со счётом 2:1.

Счёт в игре на 18-й минуте открыл Роберт Левандовски. Передачу на него отдал Томас Мюллер. Таким образом, игроки «Баварии» забили первый гол в Бундеслиге в 2022 году и сравнялись с рекордом первенства по количеству забитых мячей в 65 матчах подряд, установленным самой «Баварией» в промежуток с апреля 2012 года по март 2014 года. Затем голами отметились Флориан Нойхаус и Штефан Лайнер.

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии. У команды Юлиана Нагельсмана 43 очка в 17 играх национального первенства. Дортмундская «Боруссия» с 34 очками расположилась на втором месте. Тройку лучших команд Германии замыкает «Фрайбург».

Германия - Бундеслига. 18-й тур
07 января 2022, пятница. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
1 : 2
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Левандовски – 18'   1:1 Нойхаус – 27'   1:2 Лайнер – 31'
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