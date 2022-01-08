Рангник ответил на слухи о том, что игроки «Манчестер Юнайтед» не верят в его идеи

Временный Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал слухи о том, что футболисты клуба не верят его идеям и сомневается в тренерских методиках.

«У нас большая команда. Если у вас так много игроков, и только 10 полевых игроков могут играть и три замены, то у вас довольно много игроков, которые не играют или даже не проходят в состав. Эти игроки недовольны ситуацией. Это очевидно. У нас также есть игроки, контракты которых истекают летом, и, может быть, один или два человека, которые хотят уйти, несмотря на то, что у них есть действующий контракт.

Я уверен, что игроки слушают меня, и думаю, что в последних играх мы показали, что они пытаются следовать советам, которые я им даю. Мы пропускаем меньше голов, чем раньше — 0,6 за игру по сравнению со средним показателем 1,7. Но всё дело в балансе. Нам нужно найти наилучший возможный баланс между нападением и защитой. Это ещё то, в чём мы должны совершенствоваться», — приводит слова Рангника BBC.

Напомним, 29 ноября 2021 года «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рангника исполняющим обязанности главного тренера команды до конца нынешнего сезона. Ранее Рангник был руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива».

«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко в 19 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

«Манчестер Юнайтед» уступил дома «Вулверхэмптону».

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