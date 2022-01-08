«Ньюкасл» хочет арендовать Антони Марсьяля у «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может перейти в «Ньюкасл». Об этом сообщает The Times.
По информации источника, руководство «сорок» хочет арендовать француза. Сам Антони хочет сменить команду, так как недоволен количеством игрового времени, которое у него есть в «Манчестер Юнайтед».
Ранее появлялась информация, что на форварда претендуют «Севилья», «Барселона», «Атлетико» и «Ювентус». Марсьяль присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2015 году, перейдя из «Монако». Сумма компенсации составила € 60 млн. В этом сезоне Антони сыграл за «МЮ» 10 матчей во всех турнирах и забил один гол.
Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:
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