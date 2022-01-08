Бывший игрок «Манчестер Сити»: не подписав Роналду, «горожане» увернулись от пули

Бывший игрок «Манчестер Сити» Тревор Синклер высказался о влиянии Криштиану Роналду на результаты «Манчестер Юнайтед».



«Сейчас я начинаю думать, что «Манчестер Сити» увернулся от пули, не подписав Криштиану Роналду. Посмотрите, у скольких футболистов «Манчестер Юнайтед» из-за него проблемы – у Санчо, у Рашфорда. Нужно знать своё место. Порой нужно держать рот на замке.

Я думаю, Криштиану создаёт много проблем в команде. Дело не в том, что он мало забивает в последних матчах, а в том, что когда после ухода Сульшера Кэррик оставил португальца в запасе. Мне просто кажется, что это один из тех трансферов, который на бумаге выглядит отлично, а на практике его надо подвергать сомнениям», – цитирует игрока talkSport.