Бывший игрок «Манчестер Сити»: не подписав Роналду, «горожане» увернулись от пули
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Бывший игрок «Манчестер Сити» Тревор Синклер высказался о влиянии Криштиану Роналду на результаты «Манчестер Юнайтед».
«Сейчас я начинаю думать, что «Манчестер Сити» увернулся от пули, не подписав Криштиану Роналду. Посмотрите, у скольких футболистов «Манчестер Юнайтед» из-за него проблемы – у Санчо, у Рашфорда. Нужно знать своё место. Порой нужно держать рот на замке.
Я думаю, Криштиану создаёт много проблем в команде. Дело не в том, что он мало забивает в последних матчах, а в том, что когда после ухода Сульшера Кэррик оставил португальца в запасе. Мне просто кажется, что это один из тех трансферов, который на бумаге выглядит отлично, а на практике его надо подвергать сомнениям», – цитирует игрока talkSport.
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