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Жоан Лапорта уверен, что «Барселона» купит Эрлинга Холанда

Жоан Лапорта уверен, что «Барселона» купит Эрлинга Холанда
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уверен, что нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд перейдёт в каталонский клуб. Об этом сообщает Catalunya Radio.

По информации источника, президент клуба сообщил своему ближайшему окружению, что «Барселона» купит норвежца. Лапорта уже провёл несколько встреч с агентом Холанда Мино Райолой, в ходе которых обсудил с представителем футболиста детали возможного перехода.

Ранее стало извсетно, что Эрлинг Холанд не хочет переходить в мадридский «Реал». В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги 21-летний Холанд забил 13 голов и отдал четыре голевые передачи в 11 матчах. Контракт форварда истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает нападающего в € 150 млн.

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